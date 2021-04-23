Суд в Москве вынес приговор двум фигурантам дела о финансировании терроризма

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Столичный суд вынес приговор двум фигурантам уголовного дела о финансировании терроризма. Об этом в пятницу, 23 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По словам Ивановой, мужчины в период с 2015 по 2019 год вступили в одном из мобильных приложений в группу, объединившую порядка 30 лиц, которые финансировали запрещенную террористическую организацию на территории Сирии и Ирака.

Одного фигуранта дела приговорили к семи годам лишения свободы, а второго — к шести годам. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По словам Юлии Ивановой, силовики задержали 15 соучастников на территории Москвы, Московской области, Республики Дагестан и Кабардино-Балкарской Республики. Из них 14 приговорены к длительным срокам тюремного заключения вплоть до 12 лет. 15-й соучастник только ждет приговора суда, его дело начали рассматривать по существу.

Ранее «ВМ» сообщала, что суд взял под стражу сотрудников полиции по делу о вымогательстве 12 миллионов.

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