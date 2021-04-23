«Вы думаете меня расколоть?»: Пашаев прокомментировал свой допрос в суде

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Эльмана Пашаева, бывшего адвоката актера Михаила Ефремова, допросили в суде, где он выступал по делу о лжесвидетельстве. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 23 апреля, сообщил пресс-секретарь Пресненского суда столицы.

— Вы думаете меня расколоть? Даже если я это сделал, как вы думаете, я бы ответил на этот вопрос? — заявил Пашаев журналистам в суде в ответ на вопрос, выплачивал ли он какие-либо денежные средства за показания свидетелей.

Пресс-секретарь Пресненского суда в разговоре с корреспондентом «ВМ» отметил, что судебное заседание в отношении Гаева, обвиняемого в лжесвидетельстве по делу актера Михаила Ефремова, отложили на 30 апреля для подготовки сторон к прениям.

СПРАВКА «ВМ»

Напомним, 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал актер Михаил Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев, а также частично удовлетворил исковые требования родственника погибшего.

7 апреля Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал материалы дела в отношении Кобца, Гаева и Бадасяна, обвиняемых в лжесвидетельстве по делу актера Михаила Ефремова.

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