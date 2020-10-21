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Ефремов выплатил компенсации еще троим потерпевшим по делу о ДТП
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ефремов выплатил компенсации еще троим потерпевшим по делу о ДТП

Виктория Родимкина

Общество

Актер Михаил Ефремов выплатил компенсации еще троим потерпевшим по делу о ДТП на Садовом кольце, где в результате аварии скончался водитель Сергей Захаров. Об этом сообщил адвокат актера Роман Филиппов в среду, 21 октября.

— Выплатили, — цитирует адвоката ТАСС.

Второй адвокат Ефремова Петр Хархорин пояснил, что утром в среду потерпевшим перевели по 1 миллиону рублей. Он также отметил, что после выплаты денег вопрос с иском в Хамовническом суде Москвы закрыт.

Ранее сообщалось, что Ефремов выплатил старшему сыну Сергея Захарова в общей сложности миллион рублей.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей.

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