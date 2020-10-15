Ефремов выплатил старшему сыну Захарова компенсацию в один миллион рублей

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Актер Михаил Ефремов, которого суд признал виновником ДТП на Садовом кольце, выплатил старшему сыну погибшего в аварии Сергея Захарова Виталию компенсацию в один миллион рублей. Об этом рассказал адвокат Виталия Захарова Сергей Аверцев в четверг, 15 октября.

— На сегодняшний день Ефремов выплатил всю сумму, назначенную судом, это 800 тысяч рублей, — цитирует адвоката РИА Новости.

Ранее Захаров еще до вынесения приговора получил от Ефремова 200 тысяч рублей. Эту сумму сторона защиты отправила всем пострадавшим, но принять ее согласился только Виталий Захаров.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей.

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