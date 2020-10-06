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Потерпевшие по делу Ефремова потребовали компенсацию в три миллиона рублей
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Потерпевшие по делу Ефремова потребовали компенсацию в три миллиона рублей

Виктория Родимкина

Происшествия

Трое потерпевших по делу о ДТП, виновником которого был признан Михаил Ефремов, потребовали с актера компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей. Об этом рассказал их адвокат Александр Добровинский во вторник, 6 октября.

Он отметил, что было направлено возражение на апелляционную жалобу Ефремова, в которой были указаны иски от членов семьи погибшего в аварии Сергея Захарова.

— Мои доверители не хотели никаких компенсаций от виновника гибели Сергея Захарова, но сейчас они занимаются основанием фонда имени Сергея и поняли, что эти деньги могут помочь не только Михаилу Ефремову в смягчении наказания, но в первую очередь таким же пострадавшим, как они, — цитирует адвоката ТАСС.

Ранее на заседаниях потерпевшие запросили у Ефремова символическую сумму компенсации в один рубль. Старший сын Захарова потребовал более семи миллионов рублей.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей.

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