СМИ: Пашаев в жалобе на приговор Ефремову косвенно обвинил спасателей

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Бывший адвокат российского актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы Эльман Пашаев подал апелляционную жалобу на приговор артисту. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, данный документ датирован 8 сентября.

Отмечается, что в своем обращении юрист предположил, что повреждения погибшему в аварии курьеру Сергею Захарову могли причинить спасатели. Как выяснили СМИ, Пашаев заявил, что не были допрошены сотрудники МЧС, производившие распил автомобиля, в котором находился Захаров.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей.

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