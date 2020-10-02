«Никогда более закон не нарушу»: Ефремов попросил суд об условном сроке

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Актер Михаил Ефремов написал новую апелляционную жалобу, в которой рассказал о давлении со стороны своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ефремов напомнил, что после трагедии записал видеообращение, которое было показано по телевидению. В тот момент он искренне раскаивался.

— А потом появился Пашаев, он начал убеждать меня, что знает такой путь защиты, который приведет к благополучному исходу по данному делу. Моя задача — во всем с ним соглашаться, — написал артист.

Ефремов признается, что все это было как «гипноз». Лишь во второй половине судебного процесса актер понял, что Пашаев «ведет его в тупик». Артист также написал, что после первого отказа от уже бывшего адвоката Пашаев продолжил уговаривать его. Юрист заявлял, что больше Ефремову никто не поможет.

В апелляционной жалобе актер написал, что раскаивается в содеянном. Он пообещал молиться за погибшего Сергея Захарова и попросил суд об условном сроке.

— Если суд поверит мне, то я никогда более закон не нарушу, — подчеркнул Ефремов.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим будет выплачено 800 тысяч рублей.

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