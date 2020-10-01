«Приношу свои извинения»: Ефремов написал покаянное письмо из СИЗО

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Российский актер Михаил Ефремов написал письмо, в котором вновь признал вину в смертельном ДТП в центре Москвы. Фотографию письма опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Кроме того, артист в письме выразил готовность возместить ущерб пострадавшей стороне.

— Я искренне раскаиваюсь в содеянном, приношу семье погибшего Захарова Сергея свои извинения и прошу суд смягчить приговор, — указано в тексте.

По словам Ефремова, его позиция в суде была связана с давлением бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который, по словам актера, убеждал его в отсутствии доказательств его вины в аварии.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим будет выплачено 800 тысяч рублей.

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