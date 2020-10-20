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Прокуратура Москвы попросила суд не смягчать приговор Ефремову
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Прокуратура Москвы попросила суд не смягчать приговор Ефремову

Ростислав Зубков

Закон

Столичная прокуратура выступает за признание законности приговора, который был вынесен актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельной аварии в Москве. Об этом пресс-служба Мосгорсуда сообщила во вторник, 20 октября.

В этот день будут изучены апелляционные жалобы артиста и его защиты, однако надзорное ведомство уже просит оставить вердикт без изменений.

— В деле участвует прокуратура Москвы. Выступают против удовлетворения апелляционных жалоб, просят оставить приговор без изменения, — заявили ТАСС в пресс-службе суда.

Жалобу начнут рассматривать в 11:00 по московскому времени. В связи с обострением ситуации с коронавирусом доступ слушателей и журналистов в здания судов временно приостановлен, однако в этот раз для работников прессы все же сделают исключение.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трехлет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей.

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Михаил ЕфремовМосковская прокуратураприговор
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