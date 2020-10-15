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Осужденный за смертельное ДТП Ефремов исповедался в храме в СИЗО
Михаил Ефремов ждет апелляции / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Осужденный за смертельное ДТП Ефремов исповедался в храме в СИЗО

Юлия Курганова

Происшествия

Осужденный на 8 лет за смертельное ДТП артист Михаил Ефремов посетил храм в СИЗО и исповедался. Об этом рассказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

— Мы посетили Михаила Ефремова в СИЗО. Он нам рассказал, что в канун праздника Покрова посетил храм в СИЗО, где исповедовался и причастился, — сообщил он.

Правозащитник отметил, что актер раскаялся в содеянном и ждет апелляции, передает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей.

Читайте также: Ефремов выплатил старшему сыну Захарова компенсацию в один миллион рублей

СИЗОхрамМихаил Ефремов
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