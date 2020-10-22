Суд смягчил наказание Ефремову до 7 лет и 6 месяцев в колонии

Фото: АГН «Москва» /Пресс-служба Мосгорсуда

Приговор российскому актеру Михаилу Ефремову смягчили с восьми лет до семи лет и шести месяцев колонии общего режима. Соответствующее решение принял Мосгорсуд в четверг, 22 октября.

Как сообщает РИА Новости, суд посчитал смягчающим обстоятельством тот факт, что артист выплатил потерпевшим в деле о ДТП компенсации. Помимо этого, суд отказал в признании потерпевшими по делу гражданской жены погибшего в ДТП Ирины Стерховой и фирмы-владелицы автомобиля Lada «Стоун XXI».

Стоит отметить, что защита Ефремова добивалась замены реального срока наказанием, которое не было бы связано с лишением свободы. В свою очередь прокуратура выступала за то, что восьмилетний срок в колонии справедлив и законен.

C 22 октября решение о 7,5-летнем сроке Ефремова в колонии вступило в силу. В ближайшие недели актера этапируют в колонию.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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