Ефремов признался, что Пашаев предлагал ему купить свидетелей

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Виновный в ДТП актер Михаил Ефремов заявил, что изначально хотел признать вину и пойти на особый порядок. Об этом в четверг, 22 октября, он сообщил в Мосгорсуде.

Артист также рассказал, что его экс-адвокат Эльман Пашаев переубедил актера, пообещав ему оправдательный приговор, а также предлагал заплатить взятку свидетелям.

— Пашаев появился на следующий день как снег на голову, нашел меня через общих знакомых, утверждал, что будет оправдательный приговор, что нужны будут деньги для свидетелей, убедил меня отказаться от признательных показаний… Я хотел пойти на особый порядок, — уточнил Ефремов.

Разбирательство в особом порядке проходит без подробного исследования доказательств и допроса свидетелей. Оно предполагает, что задержанный полностью соглашается с обвинением, а суд не может назначить максимальное наказание, передает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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