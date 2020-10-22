Мосгорсуд отказал Ефремову в последней экспертизе

Фото: АГН «Москва» /Пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд отказал защите Михаила Ефремова в проведении экспертизы для выяснения вопроса, был ли пристегнут ремнем безопасности погибший в ДТП с участием актера Сергей Захаров. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает РИА Новости.

О проведении данной экспертизы настаивала защита актера после приглашения на заседание Мосгорсуда судмедэксперта Елены Кучиной, которая заявила, что погибший Захаров не был пристегнут за рулем в момент аварии. Адвокат Петр Хархорин отметил, что данный факт мог бы стать смягчающим вину доказательством. Мосгорсуд не удовлетворил его ходатайство.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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