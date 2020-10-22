Добровинский заявил, что родные Захарова против смягчения наказания Ефремову

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Потерпевшие по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова выступают за то, чтобы оставить приговор актеру без изменений. Об этом адвокат Александр Добровинский заявил в четверг, 22 октября.

— Наша позиция никак не поменялась. Мы не высказывались за смягчение наказания, — сообщил он РИА Новости.

В среду, 21 октября, вдова, брат и младший сын погибшего в аварии курьера Сергея Захарова получили по одному миллиону рублей компенсации от Ефремова. Добровинский отмечал, что в связи с этим отзовет иски к актеру на аналогичные суммы.

При этом ранее другой защитник потерпевшей стороны Анна Бутырина допустила, что артисту могут изменить наказание.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей.

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