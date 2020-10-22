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Ефремов намерен установить памятник погибшему в результате ДТП курьеру
Фото: АГН «Москва» /Пресс-служба Мосгорсуда

Ефремов намерен установить памятник погибшему в результате ДТП курьеру

Юлия Захарова

Общество

Михаил Ефремов намерен установить памятник погибшему в результате ДТП с его участием Сергею Захарову. Об этом рассказал один из адвокатов актера Петр Хархорин.

Также артист выразил готовность оказывать помощь гражданской жене Захарова и его матери.

— [Михаил Ефремов] будет помогать тем людям, которые реально понесли потерю, но официально потерпевшими не признаны. Ефремов настроен помогать по-настоящему, он мне лично говорил, что он поставит памятник Захарову, — отметил представитель Ефремова.

По словам адвоката, тот стремится загладить свою вину. Хархорин добавил, что актер пока не определил точные суммы, которые будет направлять жене и матери погибшего, однако он настроен на помощь им, передает ТАСС.

Ранее Хархорин сообщил, что потерпевшим по делу о ДТП перевели по 1 миллиону рублей. Он также отметил, что после выплаты денег вопрос с иском в Хамовническом суде Москвы закрыт.

Кроме того, Ефремов выплатил старшему сыну Сергея Захарова в общей сложности миллион рублей.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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