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«Не был пристегнут»: эксперт рассказала о травмах жертвы ДТП с Ефремовым
Фото: 1tv.ru / Первый канал

«Не был пристегнут»: эксперт рассказала о травмах жертвы ДТП с Ефремовым

Ростислав Зубков

Общество

Жертва автомобильной аварии с Михаилом Ефремовым, курьер Сергей Захаров мог бы выжить, если бы был пристегнут. Об этом заявил приглашенная на заседание Мосгорсуда судмедэксперт Елена Кучина.

По ее словам, есть основания утверждать, что погибший в момент ДТП не был пристегнут.

— У него есть травмы от удара о рулевое колесо, что, как правило, случается когда водитель не пристегнут. Кроме этого, на теле отсутствуют травмы от самого ремня, которые, как правило, имеются в случаях, если водитель был пристегнут, — цитирует ТАСС пояснения специалиста.

Она уточнила, что с надетым ремнем водитель получил бы перелом грудной клетки при аварии, тогда как в случае с Захаровым речь идет переломе ребер. Это свидетельствует об ударе о рулевую колодку.

— Это характерное повреждение для непристегнутого водителя, — заключила Кучина.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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Михаил ЕфремоваварияДТП
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