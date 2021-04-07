Материалы троих обвиняемых о даче ложных показаний по делу Ефремова поступили в суд

Фото: АГН Москва / Мосгорсуд

Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал материалы дела в отношении обвиняемых в лжесвидетельстве по делу актера Михаила Ефремова. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая в среду, 7 апреля.

По ее словам, в суд поступили материалы уголовного дела в отношении А. Кобеца, А. Гаева и Т. Бадасяна. Даты судебных заседаний по двум участникам еще не назначены, однако заседание по делу Гаева запланировано на 20 апреля, отметили в пресс-службе суда.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что трое свидетелей, обвиняемых в лжесвидетельстве на процессе о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, предстанут перед судом.

Всем трем фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов выехал на джипе на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем. Согласно медосвидетельствованию, в крови артиста был алкоголь. Пострадавший водитель был доставлен в больницу с множественными переломами. Позднее он скончался.

Пресненский суд Москвы признал актера виновным в гибели курьера Сергея Захарова и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима 8 сентября 2020 года. Актер был взят под стражу в зале суда, а позднее лишен водительских прав на три года. Суд также взыскал с него компенсацию в размере 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП. Позже стало известно, что суд смягчил срок наказания до семи лет и шести месяцев.

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