Сергей Фургал госпитализирован с коронавирусом из СИЗО в больницу «Матросской тишины»
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, заразился в СИЗО «Лефортово» COVID-19. Об этом «Вечерней Москве» рассказала член ОНК Ева Меркачева в среду, 7 апреля.
Политик госпитализирован из следственного изолятора в больницу «Матросской тишины». Член Общественной наблюдательной комиссии также отметила, что политик находится в удовлетворительном состоянии.
Известно, что положительный тест на коронавирус Фургал сдал 6 апреля. Ближайшие две недели он будет находиться в изоляции и под наблюдением врачей.
По словам адвоката политика Михаила Карапетяна, в ближайшее время будет подано ходатайство об изменении экс-губернатору меры пресечения. Адвокат добавил, что ранее сам Фургал высказывал опасения по поводу заболевания коронавирусной инфекцией, так как у него есть проблемы с легкими, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что положительный тест на COVID-19 сдал другой адвокат политика Сергей Гроза. Он был госпитализирован с пневмонией.
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