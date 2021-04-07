Сергей Фургал госпитализирован с коронавирусом из СИЗО в больницу «Матросской тишины»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, заразился в СИЗО «Лефортово» COVID-19. Об этом «Вечерней Москве» рассказала член ОНК Ева Меркачева в среду, 7 апреля.

Политик госпитализирован из следственного изолятора в больницу «Матросской тишины». Член Общественной наблюдательной комиссии также отметила, что политик находится в удовлетворительном состоянии.

Известно, что положительный тест на коронавирус Фургал сдал 6 апреля. Ближайшие две недели он будет находиться в изоляции и под наблюдением врачей.

По словам адвоката политика Михаила Карапетяна, в ближайшее время будет подано ходатайство об изменении экс-губернатору меры пресечения. Адвокат добавил, что ранее сам Фургал высказывал опасения по поводу заболевания коронавирусной инфекцией, так как у него есть проблемы с легкими, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что положительный тест на COVID-19 сдал другой адвокат политика Сергей Гроза. Он был госпитализирован с пневмонией.

Читайте также: Школьник попал в больницу после драки с бывшими одноклассниками в Москве