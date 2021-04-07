Школьник попал в больницу после драки с бывшими одноклассниками в Москве

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Правоохранительные органы проверят ситуацию с несовершеннолетним, который попал в больницу после конфликта с бывшими одноклассниками. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в столичной прокуратуре в среду, 7 апреля.

Инцидент произошел 6 апреля. 14-летний мальчик попал в больницу с телесными повреждениями.

Басманная межрайонная прокуратура проведет проверку, по результатам которой будут приняты дальнейшие меры, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о том, что фармацевт попытался продать сильнодействующее лекарство без рецепта в Москве.

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