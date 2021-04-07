Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Школьник попал в больницу после драки с бывшими одноклассниками в Москве
Фото: mos.ru

Школьник попал в больницу после драки с бывшими одноклассниками в Москве

Иван Юминов

Происшествия

Правоохранительные органы проверят ситуацию с несовершеннолетним, который попал в больницу после конфликта с бывшими одноклассниками. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в столичной прокуратуре в среду, 7 апреля.

Инцидент произошел 6 апреля. 14-летний мальчик попал в больницу с телесными повреждениями.

Басманная межрайонная прокуратура проведет проверку, по результатам которой будут приняты дальнейшие меры, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о том, что фармацевт попытался продать сильнодействующее лекарство без рецепта в Москве.

Читайте также: Женщина умерла во время оказания услуг в салоне красоты в Московской области

больницашкольникдрака
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Отпустите его, я сама виновата»: почему оправдание агрессора больше не работает

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кому выгодна война в Донбассе, тот ее и начнет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жить в интернете лучше, чем в реальной жизни

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет примет: почему суеверия больше не актуальны

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Ветераны в ярости: кого и чем обидела Манижа

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как древние греки оболгали всемирную историю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская матрешка грозит Байдену из космоса

Все мнения
О проекте
Читайте нас в