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Женщина умерла во время оказания услуг в салоне красоты в Московской области
Фото: moscow-live

Женщина умерла во время оказания услуг в салоне красоты в Московской области

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Московская область, Луховицы Карта всех событий

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после смерти женщины в салоне красоты в Новой Москве. Об этом «Вечерней Москве» рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 7 апреля.

Инцидент произошел в салоне в городе Луховицы. По предварительным данным, 51-летней женщине нужна была процедура по лифтингу лица. Ей ввели анестетик в области уха, после чего у нее случился приступ эпилепсии. Медики смогли оказать ей первую помощь, но она скончалась. Данные экспертизы указывают на смерть в результате отравления препаратом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», уточнила Врадий.

Ранее сообщалось о том, что таксисты похитили и избили битами мужчину, потребовав у него крупную сумму денег в Москве.

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