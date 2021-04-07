Скопинского маньяка оштрафовали за съемки в видеоролике

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Скопинского маньяка Виктора Мохова оштрафовали за участие в съемках видеоролика. Это было расценено как массовое мероприятие. Об этом следует из постановления судебного участка № 31 Скопинского районного суда Рязанской области.

Мохов не стал отрицать свое участие, но сказал, что это мероприятие не являлось культурно-массовым. Следовательно, считает он, нарушения нет. Суд не согласился с его доводом. Мужчине придется выплатить штраф в размере 1200 рублей, говорится в постановлении на сайте суда.

Ранее сообщалось о том, что Мохов нарушил административный надзор.

Напомним, в 2000 году на тот момент 50-летний Виктор Мохов работал слесарем в Скопине. Он похитил в Рязанской области двух девушек 14 и 17 лет и на протяжении четырех лет удерживал их в своем доме. Следствие установило, что мужчина не кормил жертв и держал их без света. Помимо этого, он бил девушек резиновым шлангом, распылял газ. Все четыре года Мохов насиловал несовершеннолетних. Одна из жертв родила ему двоих детей. Суд приговорил его к 16 годам и 10 месяцам заключения.

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