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Жертва скопинского маньяка попала под госзащиту
Фото: vk/id377992919

Жертва скопинского маньяка попала под госзащиту

Виктория Родимкина

Происшествия

Екатерина Мартынова, которая стала жертвой скопинского маньяка — Виктора Мохова, получила государственную защиту. Об этом сама девушка рассказала Telegram-каналу Mash во вторник, 6 апреля.

По словам девушки, она стала опасаться за себя и семью сразу после того, как Мохов освободился после почти 17 лет заключения. Скопинский маньяк публично высказывался, что ему следует «взяться» за одну из своих жертв, а Мартыновой писал сообщения в соцсетях.

В понедельник, 5 апреля, Екатерина Мартынова подписала документы, по которым ей и ее семье полагается защита от государства. Раскрывать меры защита девушка не стала, уточнив, что это является государственной тайной. Она сказала, что теперь чувствует себя в безопасности.

Напомним, в 2000 году на тот момент 50-летний Виктор Мохов работал слесарем в Скопине. Он похитил в Рязанской области двух девушек 14 и 17 лет и на протяжении четырех лет удерживал их в своем доме. Следствие установило, что мужчина не кормил жертв и держал их без света. Помимо этого, он бил девушек резиновым шлангом, распылял газ. Все четыре года Мохов насиловал несовершеннолетних. Одна из жертв родила ему двоих детей. Суд приговорил его к 16 годам и 10 месяцам заключения.

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