Скопинского маньяка оштрафовали на 1,2 тысячи рублей

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Скопинского маньяка Виктора Мохова оштрафовали на 1200 рублей. Об этом сообщили в судебном участке № 31 Скопинского райсуда Рязанской области в понедельник, 5 апреля.

В суде не дали пояснений о том, за что именно было вынесено административное наказание.

После того как Виктор Мохов вышел из колонии, на него было составлено два протокола — о том, что он не вернулся вовремя в Скопин, и о том, что посетил публичное мероприятие во время действия запрета, сообщает РИА Новости.

— Он (Мохов — прим. «ВМ») не соблюл ограничения, которые ему назначены судом. Подробнее не имею права... 1200 (рублей — прим. «ВМ»), — пояснили в судебном участке в ответ на вопрос о причине наказания и сумме штрафа.

Также стало известно, что во вторник, 6 апреля, пройдет заседание, на котором рассмотрят расширение административных ограничений для Мохова.

Напомним, в 2000 году на тот момент 50-летний Виктор Мохов работал слесарем в Скопине. Он похитил в Рязанской области двух девушек 14 и 17 лет и на протяжении четырех лет удерживал их в своем доме. Следствие установило, что мужчина не кормил жертв и держал их без света. Помимо этого, он бил девушек резиновым шлангом, распылял газ. Все четыре года Мохов насиловал несовершеннолетних. Одна из жертв родила ему двоих детей. Суд приговорил его к 16 годам и 10 месяцам заключения.

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