Скопинский маньяк нарушил административный надзор

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Виктора Мохова, больше известного как скопинский маньяк, признали виновным в нарушении административного надзора. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщили в Скопинском районном суде Рязанской области.

Согласно данным суда, Мохова признали виновным в совершении преступления по статье «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре». Наказание по данной статье — административный штраф в размере от 1000 до 1500 рублей или административный арест сроком до 15 суток, пишет ТАСС.

Напомним, в 2000 году на тот момент 50-летний Виктор Мохов работал слесарем в Скопине. Он похитил в Рязанской области двух девушек 14 и 17 лет и на протяжении четырех лет удерживал их в своем доме. Следствие установило, что мужчина не кормил жертв и держал их без света. Помимо этого, он бил девушек резиновым шлангом, распылял газ. Все четыре года Мохов насиловал несовершеннолетних. Одна из жертв родила ему двоих детей.

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