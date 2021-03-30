Жертва скопинского маньяка потребовала возбудить в отношении него уголовное дело

Фото: Youtube / Собчак

Одна из жертв скопинского маньяка Виктора Мохова Екатерина Мартынова обратилась в Следственный комитет (СК) с требованием возбудить в отношении него уголовное дело, а также предоставить ей защиту. Об этом стало известно во вторник, 30 марта.

— Заявление подано в Следственный комитет в Москве, чтобы возбудить новое уголовное дело на Мохова. Я не знаю, будет ли дело возбуждено, но как-то ограничить его публичные выступления, активность в соцсетях, — рассказала она.

В противном случае у него не будет рамок «что говорить и что делать». Она добавила, что Мохов попытался добавить ее в друзья в социальной сети «ВКонтакте». В своем заявлении Мартынова также описала меры защиты, которые она просит предоставить ей, сообщает ТАСС.

Напомним, в 2000 году на тот момент 50-летний Виктор Мохов работал слесарем в Скопине. Он похитил в Рязанской области двух девушек 14 и 17 лет и на протяжении четырех лет удерживал их в своем доме. Следствие установило, что мужчина не кормил жертв и держал их без света. Помимо этого, он бил девушек резиновым шлангом, распылял газ. Все четыре года Мохов насиловал несовершеннолетних. Одна из жертв родила ему двоих детей.

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