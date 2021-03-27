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«Да вы чудовище»: Собчак пришлось оправдываться за интервью со скопинским маньяком
Фото: Youtube / Ксения Собчак

«Да вы чудовище»: Собчак пришлось оправдываться за интервью со скопинским маньяком

Иван Юминов

Звезды

Телеведущая Ксения Собчак разместила новую публикацию на своей странице в Instagram. В ней она прокомментировала ажиотаж, связанный с интервью, которое она взяла у скопинского маньяка Виктора Мохова.

Собчак рассказала, что одна из жертв Мохова знала о том, что в фильме будет интервью с ним. Резонанс вокруг ролика позволил привлечь внимание СК к словам маньяка о том, что ему «надо заняться» своей жертвой. Телеведущая также заявила, что не платила денег Мохову за участие в интервью.

— Я прихожу на интервью не для того, чтобы заявить свою нравственную позицию, а чтобы раскрыть героя, — рассказала она.

По словам Собчак, мнения наподобие «да вы чудовище» и «ненавижу вас, тварь» не представляются ей релевантными по отношению к ней и ее работе. Она также добавила, что ее фильм добился цели, если зритель задался вопросом, почему такое чудовище, как Мохов, находится на свободе.

«Да ладно оправдываться»; «Это интервью принципиально не смотрела!»; «Очень нужная картина. Ксюха молодец!!!» — разделились мнения подписчиков.

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