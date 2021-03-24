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Жириновский назвал сумму гонорара скопинского маньяка за интервью Собчак
Владимир Жириновский возмутился тем, что маньяк дал интервью / Фото: Пресс-служба Госдумы

Жириновский назвал сумму гонорара скопинского маньяка за интервью Собчак

Юлия Курганова

Общество

Депутат Государственной думы Владимир Жириновский назвал сумму гонорара скопинского маньяка Виктора Мохова, который недавно дал интервью журналистке Ксении Собчак.

— Дали ему три миллиона рублей, чтобы он участвовал в интервью. А он уже пообещал снова заняться одной из бывших жертв. Это что такое? И вы это даете в эфир на миллионную аудиторию? — высказался с возмущением политик в беседе с корреспондентом «Собеседник».

Он призвал разработать законопроект, запрещающий брать интервью у тех, кто отбыл наказание за преступление, которое было связано с насилием над личностью, или убийством. Жириновский подчеркнул, что люди, отбывшие сроки за такие преступления, не должны становиться популярными или знаменитыми и тем более получать за интервью деньги.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Колонка обозревателя «ВМ» Виктории Федотовой:

Ксения Собчак выпустила интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым. Почти четыре года он держал двух девушек в качестве сексуальных рабынь, отсидел 17 лет и вышел, чтобы рассказать всем свою историю, параллельно заработав на ней легкие миллионы (далее...)

Владимир ЖириновскийКсения Собчакинтервью
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