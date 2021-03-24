Жириновский назвал сумму гонорара скопинского маньяка за интервью Собчак

Владимир Жириновский возмутился тем, что маньяк дал интервью / Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Государственной думы Владимир Жириновский назвал сумму гонорара скопинского маньяка Виктора Мохова, который недавно дал интервью журналистке Ксении Собчак.

— Дали ему три миллиона рублей, чтобы он участвовал в интервью. А он уже пообещал снова заняться одной из бывших жертв. Это что такое? И вы это даете в эфир на миллионную аудиторию? — высказался с возмущением политик в беседе с корреспондентом «Собеседник».

Он призвал разработать законопроект, запрещающий брать интервью у тех, кто отбыл наказание за преступление, которое было связано с насилием над личностью, или убийством. Жириновский подчеркнул, что люди, отбывшие сроки за такие преступления, не должны становиться популярными или знаменитыми и тем более получать за интервью деньги.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Колонка обозревателя «ВМ» Виктории Федотовой:

Ксения Собчак выпустила интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым. Почти четыре года он держал двух девушек в качестве сексуальных рабынь, отсидел 17 лет и вышел, чтобы рассказать всем свою историю, параллельно заработав на ней легкие миллионы (далее...)