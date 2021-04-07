Таксисты похитили и избили битами мужчину, потребовав у него крупную сумму денег в Москве

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Россия, Москва, улица Удальцова Карта всех событий

Четыре таксиста избили и похитили своего коллегу, потребовав у него миллион рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 7 апреля.

Инцидент произошел поздним вечером 5 апреля на улице Удальцова. Несколько мужчин избили битами своего коллегу, а после насильно посадили его в автомобиль марки УАЗ и стали требовать деньги.

Правоохранительным органам удалось задержать машину и освободить пострадавшего. Возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство», уточнил источник «ВМ».

Ранее сообщалось о краже двух миллионов рублей у пенсионера на северо-западе столицы.

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