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Мужчина надругался над двумя детьми в столичном районе Южное Бутово
Фото: Pixabay

Мужчина надругался над двумя детьми в столичном районе Южное Бутово

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Южное Бутово Карта всех событий

Правоохранительные органы задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетних на юго-западе города. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова в среду, 7 апреля.

По словам представителя ведомства, злоумышленник, находясь в районе Южное Бутово, обманом заманил детей в нежилую постройку. Там он под угрозой убийства изнасиловал их, а затем скрылся. Дети рассказали о случившемся своим родителям, а те обратились в полицию.

Мужчину задержали. Он оказался 48-летним ранее судимым уроженцем города Москвы. Следком также проверит возможную причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений, отметила Иванова.

Ранее сообщалось о краже более двух миллионов рублей из сейфа в центре столицы.

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