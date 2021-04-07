Полиция пресекла деятельность группы, действовавшей под видом брокерской компании

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Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность организованной группы, которая действовала под видом форекс-дилера. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе МВД России в среду, 7 апреля.

По данным ведомства злоумышленники зарегистрировали компанию, от имени которой заключались соглашения на предоставление сервиса для совершения торговых операций на валютном рынке. Клиентов привлекали, обещая им сверхприбыль. В реальности компания похищала их деньги, переводя активы на подконтрольные счета.

Во время обысков были обнаружены клиентские базы, расписки в получении денег и памятка о том, как уклониться от уголовной ответственности. Также были изъяты печати для новой компании, с помощью которой преступники предполагали зарабатывать около 100 тысяч долларов еженедельно.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Двое предполагаемых организаторов находятся под стражей.

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