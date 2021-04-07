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Подозреваемых в попытке сбыта крупной партии наркотиков задержали в Подмосковье
Фото: ГУ МВД России по Московской области

Подозреваемых в попытке сбыта крупной партии наркотиков задержали в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Коломенского городского округа Московской области задержали мужчину и женщину по подозрению в попытке сбыта крупной партии наркотиков. Об этом в среду, 7 апреля, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

Как уточняет ведомство, мужчину задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий рядом с автобусной остановкой. При нем обнаружили пакеты с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза показала, что в пакетах находилось свыше четырех килограммов мефедрона.

При обыске по месту работы подозреваемого изъяли еще около 300 граммов аналогичного вещества.

Оперативники установили и задержали сообщницу подозреваемого, в ее квартире нашли более 240 граммов наркотика.

По данным следствия, задержанные покупали крупные партии наркотических веществ через интернет, а затем распространяли их посредством тайников-закладок.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Задержанные взяты под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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