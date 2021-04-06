Мужчину, продававшего наркотики, задержали на юго-востоке Москвы

Фото: moscow-live

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Выхино-Жулебино Карта всех событий

Полицейские задержали 21-летнего подозреваемого в попытке сбыта наркотиков в столичном районе Выхино-Жулебино. Об этом во вторник, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД.

Подозреваемого задержали в ходе патрулирования. Во время досмотра у него изъяли 138 граммов героина, которые мужчина планировал продать.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Читайте также: Женщину, насмерть забившую бейсбольной битой свою подругу, приговорили к 10 годам колонии