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Мужчину, продававшего наркотики, задержали на юго-востоке Москвы
Фото: moscow-live

Мужчину, продававшего наркотики, задержали на юго-востоке Москвы

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Выхино-Жулебино Карта всех событий

Полицейские задержали 21-летнего подозреваемого в попытке сбыта наркотиков в столичном районе Выхино-Жулебино. Об этом во вторник, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД.

Подозреваемого задержали в ходе патрулирования. Во время досмотра у него изъяли 138 граммов героина, которые мужчина планировал продать.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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