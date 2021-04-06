Женщину, насмерть забившую бейсбольной битой свою подругу, приговорили к 10 годам колонии

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Россия, Московская область, Сергиев Посад Карта всех событий

Суд приговорил женщину, совершившую убийство в Подмосковье, к 10 годам лишения свободы. Об этом во вторник, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, 29-летняя жительница Сергиева Посада совершила убийство своей знакомой. 20 января 2020 года женщина встретила на улице подмосковного города свою знакомую, после чего предложила ей поехать за город в безлюдное место для разговора. Ничего не подозревавшая знакомая согласилась. Однако разговор в «тихом месте» перерос в ссору, тогда злоумышленница достала из своей машины бейсбольную биту и забила насмерть свою подругу. После этого преступница перенесла тело погибшей на кладбище и скрылась.

Вскоре женщину задержали. На допросе она дала признательные показания. Суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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