Женщину подозревают в убийстве сожителя и подруги из-за ревности в Красногорске

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Полиция задержала женщину, которую подозревают в убийстве своего сожителя и подруги на почве ревности в Красногорске. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 6 апреля, рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, жительница Красногорска пришла в квартиру и обнаружила, что сожитель изменил ей с подругой. После этого женщина напала с ножом на изменника и его новую возлюбленную, которые скончались от полученных травм.

Подозреваемую задержали. Она написала явку с повинной. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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