Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Охранник подложил в школу муляж опасного устройства и вызвал полицию в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Охранник подложил в школу муляж опасного устройства и вызвал полицию в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия

Охранник подложил в столичную школу муляж опасного устройства и вызвал полицию, чтобы получить поощрение от руководства. Об этом «Вечерней Москве» рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по столице, полковник внутренней службы Владимир Васенин во вторник, 6 апреля.

Мужчина купил муляж в интернете и подложил на территорию школы, в которой работал охранником. Уточняется, что он хотел получить поощрение от руководства за обнаружение якобы опасного устройства.

Сотрудники правоохранительных органов приехали на место и установили, что «найденный» охранником подозрительный предмет является муляжом.

— Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Люблино задержали 30-летнего приезжего по подозрению в заведомо ложном доносе, — отметил Владимир Васенин.

По факту произошедшего следственный отдел ОМВД России по району Люблино возбудил уголовное дело. Охранник задержан и находится под подпиской о невыезде.

Читайте также: Двое мужчин найдены мертвыми в доме на западе Москвы

охранникшколаполиция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

От Льва Толстого до Моргенштерна: нужна ли нам цензура

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Жители подскажут нужные решения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учителя против учеников: кто кого сильнее унизит

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Арабы и бабы: славянская обнаженка в канун Рамадана

Руслан Клинский
Руслан Клинский

19 лет за стрельбу в метро: вынесен приговор полицейскому-убийце

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как взять кредит или микрозаем, не рискуя здоровьем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Все мнения
О проекте
Читайте нас в