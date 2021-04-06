Охранник подложил в школу муляж опасного устройства и вызвал полицию в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Охранник подложил в столичную школу муляж опасного устройства и вызвал полицию, чтобы получить поощрение от руководства. Об этом «Вечерней Москве» рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по столице, полковник внутренней службы Владимир Васенин во вторник, 6 апреля.

Мужчина купил муляж в интернете и подложил на территорию школы, в которой работал охранником. Уточняется, что он хотел получить поощрение от руководства за обнаружение якобы опасного устройства.

Сотрудники правоохранительных органов приехали на место и установили, что «найденный» охранником подозрительный предмет является муляжом.

— Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Люблино задержали 30-летнего приезжего по подозрению в заведомо ложном доносе, — отметил Владимир Васенин.

По факту произошедшего следственный отдел ОМВД России по району Люблино возбудил уголовное дело. Охранник задержан и находится под подпиской о невыезде.

Читайте также: Двое мужчин найдены мертвыми в доме на западе Москвы