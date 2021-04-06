Двое мужчин найдены мертвыми в доме на западе Москвы

Фото: Youtube-канал «Скорая помощь»

Россия, Москва, улица Коцюбинского Карта всех событий

Тела двоих мужчин найдены в подъезде и квартире дома в Москве. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах во вторник, 6 апреля.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Коцюбинского. Первый труп обнаружили в подъезде здания. Тело второго скончавшегося нашли в квартире этого же дома.

По предварительным данным, они умерли от передозировки наркотиков. По факту произошедшего проводится проверка.

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