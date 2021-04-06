Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-губернатора Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве

Фото: Пресс-служба суда

Мосгорсуд оставил бывшего главу Пензенской области Ивана Белозерцева под стражей. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Московского городского суда.

Заседание прошло во вторник, 6 апреля. Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу, оставив Белозерцева в СИЗО.

Напомним в воскресенье, 21 марта, стало известно о задержании губернатора Пензенской области Белозерцева по подозрению в получении взятки. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель, а также его жена и директор организации «Фармация» Антон Колосков с помощью посредников передавали Ивану Белозерцеву взятки на сумму свыше 31 миллиона рублей. Также ведомство считает, что Белозерцев в качестве взятки получил дорогостоящие часы и автомобиль. Суд арестовал Белозерцева на два месяца. Он будет находиться в СИЗО до 20 мая 2021 года. СК РФ в воскресенье, 21 марта, опубликовал видеозапись обыска и задержания губернатора.

Читайте также: Сенатор Олег Мельниченко будет баллотироваться на пост губернатора Пензенской области