Губернатора Пензенской области Белозерцева отправили под стражу

Фото: пресс-служба суда

Суд отправил под стражу главу Пензенской области Ивана Белозерцева на два месяца по делу о взяточничестве. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что Белозерцев будет находиться в СИЗО до 20 мая 2021 года.

Ранее стало известно о задержании губернатора Пензенской области по подозрению в получении взятки. По предварительной информации, в период с января по сентябрь 2020 года глава фармкомпании «Биотэк» Шпигель, а также его супруга и директор организации «Фармация» Антон Колосков с помощью посредников передавали Белозерцеву взятки на сумму свыше 31 миллиона рублей. Помимо этого, следствие считает, что Иван Белозерцев в качестве взятки также получил дорогие часы и автомобиль.

В отношении Белозерцева возбудили уголовное дело по подозрению во взяточничестве. СК РФ в воскресенье, 21 марта, опубликовал видеозапись обыска и задержания губернатора.

Позже появилась информация, что по делу Белозерцева задержали двух сотрудников представительства Пензенской области при правительстве России.

Видео: Пресс-служба суда

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