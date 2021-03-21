СК РФ показал кадры обыска и задержания губернатора Пензенской области

Фото: youtube.com / СК РФ

Следственный комитет Российской Федерации в воскресенье, 21 марта, опубликовал видеозапись обыска места жительства и задержания губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Ранее сообщалось, что в отношении Белозерцева возбуждено уголовное дело, его подозревают во взяточничестве. По данным следствия, губернатор с января по сентябрь 2020 года оказывал содействие в получении госконтрактов и в качестве платы получил более 31 миллиона рублей.

На кадрах видно, как силовики проводят обыск по месту жительства губернатора. Иван Белозерцев подписывает необходимые документы.

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