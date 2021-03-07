Калининградский губернатор Алиханов прокомментировал статью польского генерала

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Глава Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал статью экс-командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, в которой он описал вероятную войну НАТО против России. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщает «Комсомольская правда».

Алиханов отметил, что РФ сложно обвинить в агрессивном поведении по отношению к балтийским странам. По его словам, государствам стоит подумать об экономическом развитии, а также о том, как удержать население.

— Желаем только, чтобы они спокойно жили, развивались. Натовские танки и американские солдаты, которые, как мы знаем, не очень хорошо себя ведут обычно в такого рода командировках по отношению к местному населению, в том числе, им счастья не принесут, — уточнил он.

Кроме того, Польше он предложил вспомнить, что ей принадлежат две трети Восточной Пруссии.

Напомним, в статье для издания Defence 24 Скшипчак назвал Калининградскую область воротами в Балтийское море и на Польскую низменность. По его словам, на захват Балтии российской армии нужно будет от двух до четырех суток.

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