СК подтвердил задержание губернатора Пензенской области Белозерцева

Фото: instagram.com/ivan_belozercev_penza

СК РФ подтвердил задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье, 21 марта.

Уточняется, что в отношении губернатора и ряда других лиц возбуждено уголовное дело. Их подозревают во взяточничестве.

По версии следствия, с января по сентябрь прошлого года Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», его жены и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки на сумму более 31 миллиона рублей.

Деньги передавались за предоставление компании конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

— Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые задержаны. В их жилище и на рабочих местах проведены обыски, — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что задержанным в ближайшее время предъявят обвинения.

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