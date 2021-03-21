СК подтвердил задержание губернатора Пензенской области Белозерцева
СК РФ подтвердил задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье, 21 марта.
Уточняется, что в отношении губернатора и ряда других лиц возбуждено уголовное дело. Их подозревают во взяточничестве.
По версии следствия, с января по сентябрь прошлого года Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», его жены и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки на сумму более 31 миллиона рублей.
Деньги передавались за предоставление компании конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.
— Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые задержаны. В их жилище и на рабочих местах проведены обыски, — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что задержанным в ближайшее время предъявят обвинения.
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