Столичный предприниматель задолжал налоговикам 96 миллионов рублей

Налоговая служба

Столичный руководитель организации обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размер. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 22 марта.

Известно, что предприниматель подавал документы в налоговую значительно завышая свои расходы. Помимо этого он указывал реквизиты фиктивных организаций, с которыми у него якобы были торговые взаимоотношения.

Таким образом, он с 2016 по 2018 годы недоплатил налоговой службе чуть более 96 миллионов рублей. Теперь недобросовестному налогоплательщику грозит судебное разбирательство.

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