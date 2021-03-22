Клатч с миллионом рублей украли у мужчины в торговом центре в Москве

Фото: exp.mos.ru

Россия, Москва, Сходненская улица, 56 Карта всех событий

В столице в торговом центре у мужчины украли клатч, в котором было более миллиона рублей наличными. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в понедельник, 22 марта.

По данным ведомства, кража произошла 19 марта по адресу улица Сходненская, дом № 56. По данным из открытых источников, по этому адресу находится крупный торговый центр.

Мужчина, находясь в ТЦ днем, обнаружил, что у него пропал клатч, в котором был один миллион 20 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело, добавили в ведомстве.

Читайте также: Уголовное дело о кражах из автомобилей каршеринга в Москве направили в суд