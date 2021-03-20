Уголовное дело о кражах из автомобилей каршеринга в Москве направили в суд

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Россия, Москва, Карамышевская набережная Карта всех событий

Полиция закончила предварительное расследование по факту кражи из автомобилей каршеринга. Об этом говорится на сайте пресс-службы МВД.

Установлено, что мужчина через чужой аккаунт получал доступ к машинам каршеринговых компаний. Злоумышленник похищал из автомобилей подушки безопасности и другое оборудование, после чего продавал украденное.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Карамышевской набережной во время попытки совершения очередной кражи, — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что полиция установила причастность мужчины к трем другим аналогичным кражам на северо-западе Москвы. Ущерб оценили в 5,6 миллиона рублей. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время полиция рассматривает около 30 краж из автомобилей каршеринга в САО на общую сумму в три миллиона рублей. Сотрудники правоохранительных органов изучают причастность злоумышленника к данным преступлениям.

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