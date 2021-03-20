Пожар на стекольном заводе в Химках локализовали на площади 500 квадратных метров

Фото: Светлана Колоскова, Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Химки, микрорайон Сходня, Первомайская улица, 56 Карта всех событий

Пожар на стекольном заводе в подмосковных Химках локализовали на площади 500 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

Пожар произошел в субботу, 20 марта, на территории стекольного завода АО «ОКТБ ИС» по адресу Первомайская улица, дом 56. Площадь возгорания составила 750 квадратных метров.

По данным ведомства, в 16:48 огонь локализовали на площади 500 квадратных метров, сообщает ТАСС.

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