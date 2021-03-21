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Двоих сотрудников пензенского представительства задержали по делу Белозерцева
Фото: instagram.com/ivan_belozercev_penza/

Двоих сотрудников пензенского представительства задержали по делу Белозерцева

Ксения Монахова

Происшествия

Двух сотрудников представительства Пензенской области при правительстве России задержали по уголовному деле в отношении губернатора Ивана Белозерцева. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

— Среди фигурантов дела есть водитель представительства региона при правительстве России Геннадий Марков, а также Федор Федотов, который является заместителем директора московского представительства региона, — отметил собеседник.

Кроме того, Федотов и Марков являются подозреваемыми в посредничестве при передаче взятки. Уточняется, что супруга предпринимателя Бориса Шпигеля также задержана, передает РИА Новости.

Ранее стало известно о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки. По предварительной информации, в период с января по сентябрь 2020 года глава фармацевтической компании «Биотэк» Шпигель, а также его жена и директор организации «Фармация» Антон Колосков с помощью посредников передавали губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву взятки. Их сумма превысила 31 миллион рублей. Деньги передавались для предоставления компании «Биотэк» преимущества перед конкурентами при заключении госконтрактов.

Кроме того, следствие считает, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в качестве взятки помимо денег получил дорогие часы и автомобиль.

Губернатор Пензенской области был задержан. В отношении Белозерцева возбуждено уголовное дело по подозрению во взяточничестве. Следственный комитет Российской Федерации в воскресенье, 21 марта, опубликовал видеозапись обыска места жительства и задержания губернатора.

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