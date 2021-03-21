Полиция Израиля при необходимости рассмотрит запрос России по бизнесмену Шпигелю

Фото: Минобороны РФ

Израильская полиция в случае поступления рассмотрит запрос российских правоохранителей насчет предпринимателя Бориса Шпигеля. Об этом в воскресенье, 21 марта, заявил официальный представитель ведомства Михаил Зингерман.

Отмечается, что фармацевтическая компания бизнесмена ранее сотрудничала с израильской.

— Насчет «поступали ли запросы» — мы не можем подтвердить или опровергнуть. Но если будут запросы — несомненно, рассмотрим, — приводит слова Зингермана РИА Новости.

Согласно данным следственных органов России, в период с января по сентябрь 2020 года глава фармацевтической компании «Биотэк» Шпигель, а также его жена и директор организации «Фармация» Антон Колосков с помощью посредников передавали губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву взятки. Их сумма превысила 31 миллион рублей. Деньги передавались для предоставления компании «Биотэк» преимущества перед конкурентами при заключении госконтрактов.

Губернатор Пензенской области был задержан. В отношении Белозерцева возбуждено уголовное дело по подозрению во взяточничестве. Следственный комитет Российской Федерации в воскресенье, 21 марта, опубликовал видеозапись обыска места жительства и задержания губернатора.

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