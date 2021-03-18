Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Пресненский суд Москвы арестовал следователя МВД и адвоката по делу о взятке
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Пресненский суд Москвы арестовал следователя МВД и адвоката по делу о взятке

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, Зоологическая улица, 20 Карта всех событий

Пресненский районный суд Москвы арестовал старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления столичного управления МВД России Дениса Иванова. Об этом в четверг, 18 марта, рассказали в пресс-службе суда.

— Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иванова Дениса Михайловича, работающего старшим следователем по особо важным делам 13 отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по городу Москве, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ему было предъявлено обвинение по статье «Получение взятки». Под стражей Иванов будет находиться до 17 мая 2021 года.

Еще одной фигуранткой дела стала адвокат Татьяна Перминина. Ее обвиняют в посредничестве во взятке. Адвоката также оставили под стражей до 17 мая.

Читайте также: Правоохранители задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании столичной полиции

взяткаобвинения во взяткеадвокат
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте