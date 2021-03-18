Пресненский суд Москвы арестовал следователя МВД и адвоката по делу о взятке
Пресненский районный суд Москвы арестовал старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления столичного управления МВД России Дениса Иванова. Об этом в четверг, 18 марта, рассказали в пресс-службе суда.
— Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иванова Дениса Михайловича, работающего старшим следователем по особо важным делам 13 отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по городу Москве, — говорится в сообщении.
Уточняется, что ему было предъявлено обвинение по статье «Получение взятки». Под стражей Иванов будет находиться до 17 мая 2021 года.
Еще одной фигуранткой дела стала адвокат Татьяна Перминина. Ее обвиняют в посредничестве во взятке. Адвоката также оставили под стражей до 17 мая.
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