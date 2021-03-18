Правоохранители задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании столичной полиции

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Полицейские задержали 51-летнего жителя столицы, который подозревается в ложном сообщении о минировании. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Отмечается, что в дежурную часть позвонил мужчина и сообщил, что на территории отдела полиции произойдет противоправное деяние.

— При незамедлительном проведении комплекса мероприятий по проверке указанного объекта и близлежащей территории района предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было, — уточнили в пресс-службе.

Полицейским удалось задержать хулигана. Им оказался 51-летний жители столицы, который ранее уже привлекался к ответственности за мелкое хулиганство.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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