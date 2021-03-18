Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Правоохранители задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании столичной полиции
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Правоохранители задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании столичной полиции

Ксения Монахова

Происшествия

Полицейские задержали 51-летнего жителя столицы, который подозревается в ложном сообщении о минировании. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Отмечается, что в дежурную часть позвонил мужчина и сообщил, что на территории отдела полиции произойдет противоправное деяние.

— При незамедлительном проведении комплекса мероприятий по проверке указанного объекта и близлежащей территории района предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было, — уточнили в пресс-службе.

Полицейским удалось задержать хулигана. Им оказался 51-летний жители столицы, который ранее уже привлекался к ответственности за мелкое хулиганство.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Читайте также: Ростовские полицейские задержали подозреваемого в краже ковчега с мощами из храма

ложное сообщение о бомбесообщения о минировании
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте