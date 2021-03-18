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Ростовские полицейские задержали подозреваемого в краже ковчега с мощами из храма
Фото: mvdmedia.ru

Ростовские полицейские задержали подозреваемого в краже ковчега с мощами из храма

Ксения Монахова

Происшествия

В Ростове-на-Дону задержали местного жителя, который подозревается в краже святыни из местного храма. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в пресс-службе МВД России.

В начале марта молодой парень украл ковчег с мощами святого Александра Свирского из Вознесенской церкви в Ростове-на-Дону. Представитель епархии обратился в полицию, узнав о пропаже святыни.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого похитителя и задержали его. Им оказался 18-летний ростовчанин. Ковчег изъят и в скором времени будет возвращен в храм, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемого оставили под подпиской о невыезде. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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церковьРостов-на-Донукража
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